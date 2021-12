N’Djaména : les agents de la commune du 6e arrondissement menacent d’entrer en grève sèche

Lors d’une assemblée générale tenue ce 4 décembre, les agents de la mairie du 6e arrondissement de N’Djaména ont lancé un préavis de grève de 6 jours à partir de lundi. Ils exigent, notamment, un rappel sur leurs salaires amputés depuis bientôt deux ans.

La grogne monte au sein de la commune du 6e arrondissement de N’Djaména. Le personnel, poussé à bout, laisse désormais éclater sa colère. Sur environ 94 agents, une cinquantaine s’est réunie le 4 décembre à la bourse du travail. Sur les lèvres : les salaires amputés depuis 19 mois. « On a organisé une assemblée aujourd’hui parce qu’on a de problèmes liés à nos salaires », situe Ngartoloum Baptiston, chargé de l’information du Syndicat national des agents des communes du Tchad (Synacot), cellule du 6e arrondissement.

C’est après plusieurs démarches infructueuses auprès de la hiérarchie que ces agents ont décidés de passer à la vitesse supérieure. « On a mené des démarches au niveau de l’exécutif mais elles n’ont pas abouti. Les gens de l’Inspection générale d’État (IGE) sont venus. Ils ont travaillé et ils ont coupé les salaires sans aucune explication claire », explique-t-il. « Pour certains d’entre nous, cela fait 19 mois que ça dure. On ne peut plus supporter cette situation », s’emporte-t-il.

Ces agents demandent aussi à être affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. « On prélève l’argent mais cela n’arrive pas à la CNPS », siffle l’un d’eux. Leur avancement et reclassement n’ont pas été perdus de vue. « On ne peut pas continuer à nous endormir. Nous voulons vraiment que l’exécutif nous écoute et nous appelle pour trouver une solution à ces problèmes », disent-ils.

Si rien n’est fait à l’expiration de ce préavis de grève, ces agents entendent entrer en grève sèche. « S’ils arrivent à nous écouter, tant mieux. Sinon, on ira en grève sèche. On va entreprendre d’autres stratégies pour entrer dans nos droits », menacent-ils. La maire du 6e arrondissement que nous avons jointe par téléphone nous a éconduit vers son chargé de communication, lequel n’a pas décroché son téléphone.