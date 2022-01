N’Djamena : le maire Ali Haroun donne 48 heures aux structures commerciales qui ne respectent pas les normes de se conformer

Accompagné de ses adjoints et de la maire du 6e arrondissement, le maire de la ville de N’Djaména, Ali Haroun a fait un tour dans le 6ème, 7ème et 3ème arrondissements de la ville de N’Djamena ce 8 janvier 2022 pour sensibiliser et surtout rappeler à l’ordre les commerçants.

Cette tournée fait suite au constat selon lequel les bordures des avenues jouxtant le marché de Dembé sont bondées de commerçants et d’installations commerciales obstruant la circulation. Ce constat s’élargit également aux grandes avenues de la ville où l’installation des cafés, bars, cafétérias et cabines téléphoniques se font sur le rez-de- chaussée sans respecter la distance requise et souvent sans la permission des autorités communales.

Un autre problème majeur remarqué est le manque d’hygiène dans ces grillades, cafétérias etc. Une situation qui peut mettre en danger la santé de ses concitoyens : ” Ils sont des commerçants, ils cherchent l’argent et on ne les interdit pas mais ils doivent respecter les conditions. La mairie a aussi comme devoir de garantir un environnement sain et vivable à sa population et donc elle ne va pas laisser les choses se faire dans l’anarchie“, a déclaré le maire Ali Haroun.

Le maire souligne qu’il n’est pas venu envers les commerçants seulement comme un chef qui donne des ordres mais également comme un responsable qui sensibilise sa population. En passant par le marché de Dembé et les avenues 10 octobre, Mathias Ngarteri, Pascal Yoadimnadji, Mobutu et le marché à automobile de champ de fil, il a eu à discuter durant la tournée avec les détenteurs de grillades, de cabines téléphoniques, de boutiques et de cafés qui ne respectent pas la distance normale par rapport au trottoir et les conditions sanitaires pour leur faire comprendre le bien-fondé de cette tournée de sensibilisation et surtout la décision prise. En effet, le maire a fait comprendre aux commerçants que d’ici lundi toutes les structures qui ne respecteraient pas les instructions données seront déguerpies ou taillées.