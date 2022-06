N’Djamena : 168 000 sachets d’eau en plastique détruits par le maire de la ville

Le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, a procédé ce mercredi 15 juin à la destruction de 168 000 sachets d’eau en plastique au quartier Gassi dans le 7e arrondissement.

Après une lutte acharnée menée par l’ancienne maire de la ville, Marie Thérèse Mbailemdana, les sachets en plastique (communément appelé léda) sont visibles ces derniers temps à N’Djamena. Partout, on trouve ces sachets en plastique.

Le maire Ali Haroun semble vouloir reprendre la lutte. Ce mercredi 15 juin, plus de 168 000 sachets en plastique d’eau, les jeux pistolet des enfants, des bonbons expirés, des sucreries expirées et des plastiques sont détruits par le maire.

Le maire Ali Haroun souligne que désormais il fera de la lutte contre les plastiques dans la ville de N’Djamena et ses alentours sa priorité. Ali Haroun appelle les vendeurs ambulants, les grossistes et les fabricants d’abandonner l’eau en plastique et s’intéresser à d’autres activités. “A partir d’aujourd’hui des contrôles vont être faits dans tous les coins de la ville et dans les grandes villes. Désormais il est strictement interdite la vente de l’eau en plastique et le plastique”, martèle-t-il.

Le maire a instruit la police technique et la police municipale de saisir tout ce qui est plastique. “Chaque fois quand le gens consomment de l’eau, ils jettent le plastique. Et cela nous rend la ville sale, puis dégrade l’environnement“, explique le premier magistrat de la ville de N’Djamena.