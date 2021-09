Mongo : IRC initie le projet “AFIYITNA” pour promouvoir l’assainissement

C’est dans le but de contribuer à la réduction des maladies hydriques et la malnutrition chronique et aiguë dans les districts de Mongo et Bitkine que International Rescue Commettee (IRC) a initié le projet ”AFIYITNA”-Assainissement en milieu rural par la promotion de l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC).

Ce projet, mis en œuvre en partenariat avec l’ONG Moustagbal et financé par l’Union européenne, vise à réduire la défécation à l’air libre et pérenniser le statut de fin de défécation à l’air libre (FDAL), réduire la malnutrition aiguë sévère et chronique afin d’éradiquer les maladies hydriques, etc. Les principales cibles sont les enfants de moins de cinq ans et les femmes.

Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambété Dingamyo, a remercié les initiateurs et les bailleurs de ce projet. Exposant les difficultés que rencontre la province, il explique que le projet AFIYITNA contribuera à l’atteinte des objectifs de la feuille de route ”Un Tchad sans défécation à l’air libre d’ici 2030″.

Le coordonnateur du projet AFIYITNA, Djimas Herbert, a fait savoir qu’avec ce projet, le pari sera atteint. Car pour lui 52.598 ménages dans les districts de Mongo et Bitkine bénéficieront des sessions de sensibilisation en matière d’hygiène et assainissement.

Le délégué provincial de l’environnement, de l’eau et de la pêche du Guéra, Adoum Saboun Rahama, a fait croire que le projet AFIYITNA, viendra diminuer les taux de défécation à l’air libre qui est de 68% au Tchad dont 83% dans le monde rural et 17% dans les milieux urbains selon le Suivi des indicateurs WASH (JMP) de 2017 au Tchad.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo