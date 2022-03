Menace de grève des agences de voyage : le gouvernement et les transporteurs prennent langue

Dans la nuit 27 février 2022, un terrible accident entre deux bus de l’agence Abou Hamama entre Mangalmé et Oum-Hadjer a fait 39 morts et des dizaines de blessés. Après une descente sur le terrain, la ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatima Goukouni Weddeye annonce la suspension provisoire, sans précision de délai, de l’agence de voyage Abou Hamama. Ensuite, par communiqué, le ministère décide de fixer les horaires de voyage de 4 heures à 21 heures.

En réaction, la Fédération nationale des syndicats des transporteurs urbains et interurbains du Tchad (FNSTUIT) dénonce à la fois la sanction infligée à l’agence Abou Hamama et les nouveaux horaires. Les transporteurs menacent aussi d’aller en grève de solidarité à partir du lundi 14 mars.

Ce jeudi 10 mars, les deux parties se sont rencontrées au sein dudit ministère. Un communiqué a résulté de cette rencontre. Concernant la mesure de suspension provisoire de l’agrément de l’agence de voyage Abou Hamama, le ministère entend la lever « dans les meilleurs délais », « sans préjudices des poursuites judiciaires ».

Quant aux nouveaux horaires, le document indique que les deux parties se sont accordées sur les horaires allant de 4 heures à 21 heures. Toutefois, « elles se retrouveront pour évaluer son impact sur les activités réglementées », souligne le communiqué.

Au sujet de la grève prévue à partir du lundi 14 mars, la fédération des transporteurs « a accepté de sursoir à son mot d’ordre de grève…sous réserve que ses revendications soient prises en compte par le ministère de tutelle », conclut le communiqué.