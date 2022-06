Mayo-Kebbi Est : un notable prend accidentellement une balle et meurt

Dans la nuit du 23 juin, un notable du village Gounou Gaskala, canton Gounou, situé à 18 kilomètres de la ville de Gounou-Gaya, province du Mayo-Kebbi Est, a pris accidentellement une balle et a succombé à ses blessures. La balle est partie des « tirs de sommation » d’un gendarme qui tentait de disperser une foule qui exigeait la libération de deux personnes arrêtées lors d’une bagarre.

Jeudi, jour de marché au canton Gounou. « Les gens étaient dans leur boisson », informe le chef dudit canton, Madeouna Aboina. Une bagarre qui oppose des jeunes éclate et prend de plus en plus une allure inquiétante. Alerté, le chef de brigade descend sur le terrain et ramène le calme. Il décide de faire enfermer deux personnes. « Il y avait un groupe de jeunes qui était venu au poste pour exiger leur libération », poursuit le chef de canton.

Face à cette situation et se sentant menacé, le chef de brigade a fait ”des tirs de sommation”. « Ils étaient avec le « goumier » du chef de village. Il a fait des tirs de sommation (4 balles) en bas pour faire reculer la masse. Il y avait une balle qui est partie cogner une pierre et est revenue atteindre le conseiller à la cuisse ».

Il est conduit d’urgence à l’hôpital de district de Gounou-Gaya mais finit par rendre l’âme. Concluant qu’il s’agit d’un « accident », il est enterré ce jour.