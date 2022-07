Mayo-Kebbi Est: aménagement d’un tronçon ”important ” pour la Kabbia

Les travaux d’aménagement d’une portion du tronçon GounouGaya-Kelo-Fianga, longue de 2 kilomètres, ont été lancés le samedi 2 juillet. C’est une initiative de la commune de Gounou-Gaya, appuyée par les habitants et cadres du département de la Kabbia.

Ce tronçon est particulièrement important pour les populations de la Kabbia. Emprunté par nombre d’entre elles, il est quasi-impraticable en saison pluvieuse. Pour éviter que certaines localités du département ne soient isolés, la commune de Gounou-Gaya a lancé son aménagement. « Ce tronçon est très important pour la population parce qu’il y a trois cantons (Domo, Leo, Djarao) qui sont situés de l’autre côté de cette route. Donc, dès qu’il est coupé, les gens ont d’énormes problèmes de venir en ville. Et l’hôpital de district est à Gounou-Gaya. Parfois, il y a des cas de maladies, des femmes qui accouchent. Quand la route est coupée, on ne peut plus circuler. Il y a eu des complications avec des cas de décès. Le commerce aussi est impacté. Par ricochet, cela a un impact sur les recettes communales », explique le maire de Gounou-Gaya, Démé Baissema.

Le préfet de la Kabbia, Beramgoto Germain, salue cette initiative. « Vous savez que le développement local c’est d’abord les citoyens. Si on devait attendre les institutions étatiques, nous serons doublement enclavés cette année. Je félicite les uns et les autres et je demande à ceux qui n’ont pas encore répondu à l’appel de se mobiliser afin que les travaux puissent avancer rapidement. Parce que la saison pluvieuse s’est déjà installée », lance-t-il.