Massacre de Sandana : voici les réclamations de la population

Suite à la tuerie du 9 février dernier de douze villageois de Sandana par les éleveurs, une délégation gouvernementale composée de quatre ministres est descendue dans ledit village ce samedi. Voici les réclamations que la population locale leur a adressées.

Les sollicitations de la population du village Sandana, plus généralement celle du canton Koumogo, s’articulent en trois principaux points. Il s’agit de :

– l’arrestation des auteurs et complices de ces crimes odieux et crapuleux et leur mise à disposition de la justice ;

– le départ immédiat et sans conditions des autorités administratives et militaires ayant de troupeaux de bétails dans la localité (il s’agit du gouverneur Ali Ahmat Akhabach et de huit responsables de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et de la Garde nationale et nomade du Tchad de la province du Moyen-Chari).

– le déguerpissement des ferriques qui sont toujours en conflit avec les populations locales.