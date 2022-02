Marche pour la dignité et la justice : une fille perd un œil

Une fille âgée d’une vingtaine d’années a perdu son œil gauche lors de la marche organisée par un collectif des ressortissants du Moyen Chari ce 15 février à N’Djamena.

Ndadnouba Ingrid Yambaye, âgée d’une vingtaine d’années a perdu son œil gauche ce matin. Cet incident s’est produit lors de la marche pacifique organisée par un collectif des ressortissants du Moyen Chari. Des témoins oculaires rapportent que c’est la police qui a tiré sur la jeune fille. ’’C’est dommage qu’une femme qui soit à demi-nue, qui s’agenouille devant vous et vous lui ôtez un œil. Cela s’est passé ce matin’’, a indiqué Me Hissein Ngaro, l’un des organisateurs de la marche. Il ajoute que ’’la fille était à demi nue. Un homme normal, une femme à demi-nue devant vous, vous avez encore le culot de lui tirer dessus jusqu’à lui ôter un œil’’ ? s’est-il indigné.

La famille de Ndadnouba Ingrid Yambaye a appris la nouvelle avec étonnement. Sa tante Ronelyam fustige le comportement de la police. ’’Après la marche, on m’a appelé au téléphone pour que je vienne vite à l’hôpital (…). Arrivé on l’a trouvée au pavillon des urgences. C’est une marche pour réclamer la liberté et la justice. Elle est sortie sans arme et maintenant elle est handicapée’’.

Pour rappel, la marche a été organisée ce 15 février par un collectif des ressortissants du Moyen Chari. C’est pour se recueillir et réclamer la justice et la dignité pour Sandana dont 13 habitants ont été massacrés le 09 février par des éleveurs.