Marché de Dembé : la mairie de N’Djaména somme les commerçants, propriétaires des hangars ”non exploités de régulariser les taxes”

Dans un communiqué du 17 août, la mairie centrale de N’Djaména rappelle les commerçants, propriétaires des hangars non exploités au marché cinquantenaire de régulariser les taxes.



La mairie centrale de N’Djaména attire l’attention des commerçants, propriétaires des hangars non exploités au marché cinquantenaire ( marché Dembé) sur les taxes à payer auprès du régisseur. Un délai d’une semaine leur est accordé.

Passé ce délai, la mairie se “verra dans l’obligation de reprendre les hangars non exploités et non régularisés pour les réattribuer à d’autres commerçants demandeurs”.