BREVE – Total Énergie et Marketing Tchad annonce qu’elle portera plainte contre X pour saccage et pillage. Annonce faite ce lundi lors d’un point presse et qui fait suite à la manifestation contre la politique française au Tchad organisée le samedi 14 mai par Wakit Tamma. Manifestation lors de la quelle des stations Total ont été saccagées.

Détails à suivre.