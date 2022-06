Mandoul : un Comité départemental de cohésion sociale installé dans la Moula

Pour prévenir d’éventuels conflits entre autochtones et réfugiés centrafricains dans la Moula, un Comité départemental a été mis en place.

La négociation des terres cultivables et l’utilisation des ressources naturelles au profit des réfugiés sont souvent source de tension au Tchad et particulièrement dans le département de la Moula, province du Mandoul. Leur allouer des terres est considéré par certains autochtones comme une source d’aggravation de la pauvreté.

C’est ainsi que le projet d’appui au renforcement de la résilience des nouveaux réfugiés centrafricains et à la promotion de la cohabitation pacifique avec leurs communautés d’accueil au Sud du pays, mis en œuvre par la Fédération luthérienne mondiale (FLM), mène des campagnes de sensibilisation. « La cohésion sociale est un ensemble des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus l’égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel afin de permettre à chacun de participer activement à la vie en société : c’est le vivre ensemble. Privilégions l’esprit de solidarité, de communion, de fraternité, pour la paix dans notre environnement », lance le chef du projet, Matna Mickey Malya .

Pour le préfet de la Moula, Abakar Ousmane Djabre, le Tchad et la RCA ont en commun un lien « fort ». « Penser au développement sans penser à la cohésion, c’est rater une cible ultime. Il faut considérer la paix comme un premier critère de choix et de réussite de toute action », invite-t-il.

Lors de cette cérémonie, un Comité départemental de cohésion sociale dirigé par Nantiga Pierre, a été mis en place.