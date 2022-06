Mandoul : le ministère de l’Elevage consulte les groupements et organisations agro-pastorales pour la mise en oeuvre du projet ACCEPT

La délégation provinciale de l’Elevage du Mandoul a organisé un atelier de restitution des résultats du diagnostic agro-pastoral dans les quatre sites d’intervention du projet ACCEPT.



Le ministère de l’Elevage et des Productions agricoles à travers le projet “Adapter l’accès aux ressources agro-pastorales dans un contexte de mobilité et de changement climatique pour l’élevage pastoral au Tchad (ACCEPT) a organisé le jeudi 16 juin un atelier au profit des organisations agro-pastorales, des autorités traditionnelles et groupements.

Prenant la parole, la déléguée à l’Elevage, Izaba Sophie a expliqué que dans le cadre de la mise en ouvre du projet ACCEPT, une équipe a sejourné dans le Mandoul. L’objectif de la mission a été de poursuivre avec les acteurs locaux le processus de collaboration des outils d’aide à la décision à utiliser dans la zone de l’ACCEPT par les instances de résolution des conflits et des organisations du pays ayant besoin. A la fin de ces travaux, il sera question de collecter des données auprès des autorités traditionnelles, les ONG, les organisations bénéficiaires et les comités d’entente et de médiation sans oublier les représentants des éleveurs-agriculteurs pour participer à la mise en ouvre de la cohabitation pacifique pronée par les hautes autorités.

Ousmane Ahmat Hadji, par ailleurs chef de la composante 3 du projet ACCEPT dit que ledit projet est mis en ouvre par un consortium composé de l’IRED, la Plateforme Pastorale du Tchad, et CIRAD avec le financement de l’Union européenne qui vise le renforcement de la résilience des ménages agropastoraux .

Ainsi, le processus se fait dans le souci de recueil d’opinions et de perceptions des acteurs vis-à-vis des outils à mettre en oeuvre par le projet. Un consultant a été recruté à cet effet pour appuyer à la recherche de consensus pour l’élaboration de cet outil qui pourrait contenir :

une matrice-filtre de conflits incluant les ensembles de questions relatives à la vulnérabilité aux conflits et adaptées au contexte des activités agro-pastorales ;

un outil de prévention des conflits qui pourrait développer des formats de mécanismes de sensibilisation similaires à ceux utilisés par les comités, tout en étant modèles aux besoins de l’ACCEPT;

un outil d’analyse et de gestion de conflits jugé utile pour les activités des instances de résolution des conflits sous forme de manuel.

Au cours de cet atelier, les travaux de groupes et échanges permettront d’atteindre les résultats suivants :

les opinions et perceptions des acteurs institutionnels et locaux vis-à-vis des conflits sont recueillis ;

les dispositifs antérieurs de réponse, des outils de prévention et de gestion à mettre en oeuvre sont identifiés ;

les zones échantillonnées des micros SWOT enquetent sur les acquis existants en terme d’outils d’approches sont localisées ;

les besoins de renforcement sont listés ;

deux ateliers locaux de restitution des données collectées auprès des autorités traditionnelles, ONG et autres sont organisées, affirme t-il tout en exhortant les participants au travail.

Officiant la cérémonie de cet atelier, le préfet du Mandoul oriental, Longoh Eloi affirme que son département est une zone agricole et écologique par excellence et de concentration de bétail en saison sèche. C’est pourquoi les animaux se concentrent dans la vallée du Mandoul où le paturage et l’eau d’abreuvement sont abondants, ce qui entraine les conflits éleveurs agriculteurs. Donc pour pallier à cette situation, des comités locaux d’entente et de médiation ont été mis en place afin de gérer, de régler à l’amiable par la méthode de conciliation sans effusion de sang .

Il remercie l’Union européenne et l’ACCEPT d’avoir retenu et financé le Mandoul dans sa zone d’intervention et de recherche.

A l’endroit des participants, le préfet leur demande d’être assidus et participatifs pour la réussite de cet atelier.



Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra