Mandoul : lourd bilan d’un incendie volontaire à la suite d’un conflit agriculteurs-éleveurs

En représailles aux hostilités lancées par les agriculteurs suite aux conflits survenus à Kawa dans le canton Koldaga, sous-préfecture de Beboro et département de Barh Sara les 05 et 06 janvier dernier, les éleveurs ont provoqué un incendie volontaire dans le quartier Koudouala entrainant un bilan lourd dans les carrés que compte ce quartier.

– Carré Togdjim: 320 sacs de sorgho , 30 sacs d’arachide, 10 sacs de sésame, 1300 ustensiles de cuisine, 1400 habits , 3 vélos, 25000f, une charette, une machine à pâte d’arachide, un mouton, 11 radios, 4 panneaux solaires, 4 sacs de gombo et 4 sacs de noix de karité consumés.

– Carré 3: 670 sacs de sorgho, 8 sacs d’arachide, 8 sacs de sésame, 2 motos, 2 vélos, 22 valises d’habits, 11 cases , 155000fcfa, 5 sacs de mais, 2160 ustensiles de cuisine et une case brulés. 10 moutons ont porté disparus.

– Carré Modjingar: 170 sacs de sorgho, 10 sacs d’arachide, 3 sacs de sésame, 2 vélos, 25 valises, 3150 ustensiles, 17 cases et une somme de 200000fcfa emportés par le feu. Une vache, 2 machines à coudre et 4 téléphones disparus. 2 morts et 2 blessés graves.

– Carré kalimba: 2 boeufs et 6 moutons disparus.

– Carré Dingamadje: 1 boeuf disparu.

– Carré Koudouala : une personne agée de 55ans père de 20 enfants tuée.

– Carré Togdjim : 120 sacs de sorgho, 10 sacs d’arachide, 13 sacs de sésame, 5 cases, 130 ustensiles, 200 habits, une somme de 105 000fcfa, 14 charrettes de coton, 1 vélo et un grenier de sorgho partis en fumé.

– Carré Djimingaye: 75 sacs de sorgho, 1 sac de sésame, 5000fcfa, 3 charrettes de coton, 2 sacs de gombo, 80 ustensiles et 2 cases brulés.

Au total, il a été dénombré 1 076 sacs de céréales et oléagineux, 380 000fcfa consumés, 5 morts dont 2 éleveurs et 3 agriculteurs, 3 blessés dont 1 agriculteur. 16 moutons et 4 boeufs disparus.