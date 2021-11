Lutte contre les VBG : les 16 jours d’activisme officiellement lancés

La campagne “des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes” est lancée ce jeudi 25 novembre par le ministère de la Femme.

Cette campagne “des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et filles” est organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance. Au niveau national, c’est le thème: ”une action globalisante et inclusive pour éradiquer les VBG au Tchad″ qui est retenu.

Au Tchad, depuis 2010, la campagne dédiée aux 16 jours d’activisme de lutte contre les violences faites aux femmes est lancée chaque 25 novembre. Une date qui marque la journée internationale de l’élimination des violences faites aux femmes, et s’achèvent le 10 décembre, une autre date qui marque la journée des droits de l’Homme.

« Au cours de cette année 2021, nous avons fait état de violences domestiques récurrentes, qui ont alimenté l’actualité dans le pays : des femmes tuées par leurs époux, de nombreux cas de viols perpétrés particulièrement sur les fillettes, des jeunes filles forcées à se marier à des adultes, des cas d’inceste, environ 1 500 cas ont été enregistrés dans huit (8) provinces : Mandoul, les deux Mayo Kebbi, le Ouaddaï, la Tandjilé, le Salamat, le Logone Occidental et N’Djamena », souligne Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme.

« La campagne mondiale des 16 jours d’activisme est un moment privilégié pour tous les défenseurs des droits des femmes à travers le monde de démontrer leur engagement collectif et individuel et leur détermination à travailler ensemble contre toute forme de violation des droits humains, surtout ceux des femmes et des filles », appuie la ministre.

Pour rappel, plusieurs activités sont organisées dans les 23 provinces du Tchad. A savoir : les concours de plaidoirie, des caravanes de sensibilisation, des conférences-débats, etc.