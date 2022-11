L’UNICEF s’inquiète du racisme et de la discrimination auxquels les enfants sont exposés  

À deux jours de la commémoration de la journée mondiale des droits de l’enfant, le fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) publie un rapport sur les répercussions de la discrimination à laquelle les enfants font face dans le monde.



C’est un rapport intitulé ” des droits bafoués : Les effets de la discrimination sur les enfants”. Dans ce document de deux pages, le fonds des Nations Unies pour l’enfance pointe du doigt l’ampleur des répercussions engendrées par le racisme et la discrimination sur l’éducation et la santé des enfants, ainsi qu’en matière d’enregistrement des naissances et d’accès à un système de justice équitable.

Le rapport indique que dans 22 pays à revenu faible et intermédiaire que les enfants issus de groupes ethniques, linguistiques et religieux marginalisés accusent un important retard sur leurs pairs sur le plan des compétences en lecture. En moyenne, les élèves âgés de 7 à 14 ans appartenant au groupe le plus favorisé sont deux fois plus susceptibles d’avoir acquis les compétences fondamentales dans ce domaine par rapport au groupe le plus défavorisé.



Le rapport insiste également sur le fardeau que la discrimination fait peser au quotidien sur la vie des enfants et des jeunes. D’après un sondage réalisé, U-Report (un système de collecte de données développé par l’UNICEF pour améliorer l’engagement des citoyens) a recueilli plus de 407 000 réponses, près des deux tiers des répondants ont déclaré être couramment exposés à la discrimination dans leur environnement, tandis qu’ils ont été près de la moitié à juger que la discrimination avait eu un impact majeur sur leur vie ou sur celle d’une personne de leur entourage.

Selon Catherine Russell, directrice générale de l’UNICEF, « En cette journée mondiale de l’enfance, comme tous les autres jours, chaque enfant a le droit d’être inclu et protégé et de bénéficier des mêmes chances d’atteindre son plein potentiel ». Elle ajoute qu’Il « est en notre pouvoir, et de notre devoir à tous, de lutter contre la discrimination à l’égard des enfants dans notre pays, au sein de notre communauté, à l’école, à la maison et dans nos propres cœurs ».