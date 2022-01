L’ONG Guéra Touristique remet des attestations de reconnaissance à ses différents partenaires

L’ONG Guéra Touristique, par le biais de son antenne implantée dans la ville de N’Djaména, a organisé une cérémonie de remise des attestations de reconnaissance à ses différents partenaires, ce vendredi 28 janvier.



L’objectif de ladite cérémonie est de remercier les partenaires pour leurs efforts multiples aux cotés de Guéra Touristique en faveur du développement de la population par la mise en place de micro-projets (santé, agriculture, accès à l’eau, élevage, éducation des femmes adultes et jeunes, formation professionnelle, emploi des jeunes…).

Le coordonnateur de l’ONG Guéra Touristique, Hassan Abdoulaye a salué l’ambassadeur de France au Tchad, la coopération Suisse et la commission nationale de l’UNESCO qui ont collaboré avec l’ONG. ” Ces ONGs ont beaucoup fait pour les jeunes, les femmes, la population tchadienne en générale. Leurs actions envers ces gens qui entraine de lutter contre le chômage, les banditismes et contre l’immigration clandestine“.

Il rappelle que l’ambassade de France au Tchad a beaucoup œuvré pour le retour des Peuls, puis elle a appuyé les jeunes et les femmes dans le domaine de nutrition. La coopération Suisse, quant à elle, a appuyé, dans la lutte contre la COVID-19, le festival culturel de Mongo et autres domaines. La commission nationale de l’UNESCO en terme de la formation et surtout la lutte contre le conflit entre agriculteurs et éleveurs.