L’ONG ADES et ses partenaires lancent un projet pour l’autonomisation des femmes du Chari-Baguirmi

La Sous-composante 1.2 du projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) est lancée ce jeudi, 10 mars 2022 à Massenya, dans la province du Chari-Baguirmi. C’est l’Agence de développement économique et social (ADES) qui est chargée de conduire ce projet pour une durée de cinq ans.



Le lancement de la composante 1.2 du projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) qui est fait ce jeudi, 10 mars 2022 marque le début des activités portant sur des interventions communautaires dans la province du Chari-Baguirmi. Le projet vise à renforcer l’autonomisation des femmes de ladite province. Ces activités, c’est un consortium constitué de quatre organisations nationales dont l’Agence pour le développement économique et social (ADES), qui est choisi par le projet SWEED pour les conduire.



Cette phase du projet “concerne exclusivement l’appui aux groupements féminins avec un soutien aux activités génératrices de revenu”, a tenu à préciser la représentante du SWEDD, Fatimé Mahamat Maloum.



C’est un projet qui a une durée de cinq ans et permettra aussi d’améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, grâce à sa stratégie orientée vers la communication pour le développement social de comportement. “Il constitue un vecteur de développement et un atout pour sortir nos ménages du seuil de pauvreté”, se réjouit le gouverneur de la province du Chari-Baguirmi, Ahmat Abdallah Fadoul qui a lancé les activités.



Abdelhakim Tahir, directeur général d’ADES, qui fait partie du consortium chargé de la mise en œuvre de ce projet et qui est surtout l’ONG nationale chargée de le conduire, rassure que le consortium mettra en œuvre ce projet avec beaucoup de sérieux et en concertation avec les parties prenantes”.