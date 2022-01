L’instrumentalisation de la fibre communautaire “atteint son apogée”, PCMT

Le président du Conseil militaire de transition a profité de la journée de la prière pour la paix ce samedi pour dénoncer les conflits intercommunautaires.

Le chef de l’État, tout en rappelant le caractère sacré de la vie humaine, déplore que l’apparition en grande échelle de nouveaux outils, à l’instar de WhatsApp et de Facebook a contribué à “l’accélération et à la propagation des messages haineux qui alimentent et entretiennent des conflits intercommunautaires macabres”.

Selon lui, ces outils modernes de diffusion instantanée de l’information sont utilisés par ceux qui “excellent à attiser les replis identitaires et à instrumentaliser la fibre clanique, ethnique, communautaire et religieuse à des fins politiques inavouées et qui mettent en mal, tant notre paix sociale que notre vivre ensemble”.

Cette instrumentalisation de la fibre communautaire a atteint son apogée, s’inquiète le PCMT. “Elle provoque l’effusion du sang humain et s’inscrit à l’antipode de la sacralité de la vie humaine prônée par toutes les religions et tous les prophètes”, fait-il observer.