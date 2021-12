L’initiative « Tous à Sarh » projette créer un incubateur d’entreprises

Le sous-groupe économie de l’initiative « Tous à Sarh » prévoit mettre sur pied un incubateur d’entreprises qui va accompagner tout porteur de projet.

« Il n’y a pas que les grandes entreprises dans une ville. Il y a les Petites et les moyennes entreprises (PME), et ces PME, on peut les créer ; des sociétés de services par exemple. Il y a probablement du marché. Il y a possibilité de faire quelque chose », constate le sous-groupe économie de l’initiative « Tous à Sarh ».

Ce sous-groupe propose donc la mise en place d’un incubateur d’entreprises. « Il s’agit d’un endroit physique qui réunit dans un seul lieu beaucoup de services et beaucoup de facilités pour créer une entreprise », définit-il.

Ces services concernent notamment l’Internet, la comptabilité et les conseils juridiques. « Ces compétences peuvent être mises à la disposition de 10 ou 15 PME pour que leur création ne soit pas un chemin de croix », dit le sous-groupe économie.

Avec les potentialités halieutiques et agricoles dont dispose la ville de Sarh, relève la commission, des PME peuvent être créés et œuvrer dans ce sens pour « inonder » tout le Sud et le pays des produits de la pêche et de l’agriculture.

Cet incubateur d’entreprises pourrait être logé à l’université ou à la Chambre de commerce. Il pourrait même rechercher de financements. « L’idée c’est de créer de l’emploi et renforcer l’attractivité de la ville », ambitionne le sous-groupe.