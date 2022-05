Les whiskies frelatés deviennent un poison pour les jeunes N’Djamenois

La consommation des whiskies frelatés par des jeunes ce dernier temps à N’Djamena prend des proportions inquiétantes. Jusqu’au point d’inspirer l’artiste Rai’s Kim dans le titre “Nguerek”.

Ce jeudi 27 mai 2022, c’est encore la même ambiance “Chez vieux père”, un coin situé à Moursal dans le 6e arrondissement de N’Djamena. Ici, on rencontre des jeunes, clandomen, vieux, travailleurs et autres sans emploi, hommes et femmes sans distinction. L’ambiance ici est conviviale, chacun s’occupe de son sachet de whisky en main. Assis à même le sol ou sur les bancs, ces clients de “Chez vieux père” passent au crible les actualités politiques, sportives, sociales. Visages osseux, cheveux châtains, ces jeunes sont âgés entre 14 et 35 ans.

Vincent, un habitué du coin nous confie que c’est par manque de moyens qu’il consomme ces boissons frelatées. “Je viens ici prendre deux ou trois sachets de ces whiskies avant daller prendre la bière. C’est en quelque sorte une charge rapide pour moi.”

Pour d’autres, c’est par manque d’activité qu’ils fréquentent ces coins. “Il n’y a rien à faire dans ce pays-là, si nous restons à la maison, les parents nous traitent de fainéants. Donc c’est ici que nous tapons les divers entre amis“, affirme Jules. Giscard d’ajouter : “Je suis diplômé depuis 5 ans, je n’ai jamais eu un simple stage. Pour l’emploi, n’en parlons même pas. Je viens passer mon temps ici pour oublier mes divers soucis“.

Ceux qui tentaient de comprendre ce phénomène ont la réponse ” Nous nous ravitaillons à Kousseri au Cameroun” pouvait-on entendre de vendeurs qui pullulent dans les artères de N’Djamena.

Il y a de cela quelques années, le gouvernement tchadien a interdit l’importation et la vente de ces boissons frelatées sur l’ensemble du territoire national. Mais, cela semble être ignoré. Et les autorités en charge du suivi restent muettes face à ce phénomène.