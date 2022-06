Les rideaux sont tirés sur la 89ème session du conseil scientifique et technique de l’Association africaine de l’eau

Après quatre jours de travaux, les rideaux sont tirés sur la 89ème session dun conseil scientifique et technique de L’Association africaine de l’eau, ouvert le 13 juin dernier.

Sous le thème « défis environnementaux et des changements climatiques : quelle gestion des ressources en eau et l’assainissement pour l’accès universel aux services en Afrique », la 89ème session du conseil scientifique et technique de l’Association africaine de l’eau (AEE), a rassemblé 19 pays d’Afrique, où des imminentes personnalités africaines ont discuté du problème lié à l’eau.

A la cérémonie de clôture, les différents groupes ont restitué les travaux et discussions en plénière et ont formulé quelques recommandations liées aux différents sous-thèmes abordés. Pour le renforcement et le fonctionnement des groupes qui se poursuivront après cette 89ème session, les participants ont recommandé que le nombre minimum par groupe soit cinq avec une durée de vie de groupe indéterminée par groupe. « Le groupe de travail doit proposer une feuille de route, assorti de résultats à atteindre à valider par le pôle et devra définir des indicateurs pour une évaluation périodique des activités de groupe », recommandent les participants.

Pour la présidente du comité de pilotage de l’organisation de la 89ème session du conseil scientifique et technique de l’Association africaine de l’eau, Koubra Hisseine Itno, par ailleurs directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE), durant les quatre jours, ils ont eu la joie d’être en présentiel et l’opportunité d’échanger sur les questions relatives à leur association, l’AEE et à leur secteur qui est l’eau et l’assainissement. « Nous avons passés en revue les goulots d’étranglement et les problèmes qui privent bon nombre de nos populations d’eau et d’assainissement. Nous avons aussi recherché les meilleures façons et stratégies pour inverser la tendance et améliorer la situation », se réjouit-elle.

Selon Koubra Hissein Itno, cette session a permis d’échanger avec leurs partenaires constructeurs d’équipements et innovateurs en vue de solutions innovantes et efficientes. Elle a exprimé en fin, sa satisfaction sur le déroulement des travaux et résultats auxquels ils sont parvenus. « Il nous revient à chacun, à nos sociétés, institutions et Etats de tirer profit des fructueux échanges et rencontres que cette assise a occasionné », souhaite la présidente du comité de pilotage de l’organisation.

Rappelons que la 90ème session du conseil scientifique et technique de l’Association africaine de l’eau, aura lieu en 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire.