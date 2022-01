Les ressortissants du Lac Iro créent une association pour contribuer au développement

L’Action pour la formation à l’entrepreneuriat des jeunes et l’autonomisation des filles du Lac Iro a organisé une cérémonie de lancement officiel de ses activités, ce samedi 15 janvier 2022 à la maison nationale de la femme.

C’est un cadre qui ambitionne faire des jeunes ressortissants du Lac Iro dans le Moyen-Chari, un maillon essentiel dans le développement économique et social du Tchad. L’Action pour la formation à l’entrepreneuriat des jeunes et l’autonomisation des filles du Lac Iro qui a vu le jour en décembre 2021 se fixe déjà une panoplie d’activités pour réaliser cette ambition qui l’anime.

Il s’agit de : conscientiser et former la jeunesse du département, promouvoir la scolarisation des filles et autonomiser les femmes, installer les points focaux dans les chefs-lieux, élaborer des projets de développement sanitaire, éducatif et agricole, former des filles en couture et bien d’autres.

Avec l’objectif de son association qui consiste à parvenir à la croissance, à travers des multiples actions précitées, le président Nabia Yokou Deko invite tous les acteurs de la société à saisir l’opportunité par des actions de plaidoyer, d’élaborer les projets pertinents, pour lutter contre la pauvreté et le chômage.

Zara Sakawa, stagiaire