Les recommandations de la CASCIDHO pour un dialogue national réussi

Ouverte hier à l’hôtel Résidence de N’Djamena, la journée de réflexion de la société civile sur sa participation à la période de transition, organisée par la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’Homme (CASCIDHO), a pris fin par des recommandations.

Après avoir débattu sur plusieurs thèmatiques relatives au rôle que peut jouer la société civile dans la réussite de la transition et surtout que la transition atteigne les objectifs visés par tous les Tchatiens, les participants ont fait des recommandations suivantes :

– Au PCMT et au gouvernement de transition *Garantir l’inclusivité et la souveraineté du Dialogue national inclusif, ouvert à toutes les forces vives de la Nation, y compris les politico-militaires et la diaspora ;

Au Comité d’organisation du dialogue national inclusif:

* Mettre un accent particulier sur une large participation des organisations de la société civile au Dialogue national inclusif

-Aux organisations de la société civile:

*Approfondir la réflexion en vue d’avoir une vision commune lors du Dialogue national inclusif à travers un mémorandum de la société civile tchadienne ;

*Mettre en place un observatoire inclusif de la société civile pour assurer le suivi et l’évaluation des recommandations et résolutions issues du prochain dialogue national inclusif.

En plus des recommandations, les participants à cette journée de réflexion ont écrit une motion pour apporter leur appui au processus d’organisation du Dialogue national inclusif.

