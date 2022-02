Les personnes handicapées apprécient la décision autorisant la circulation des tricycles sur le pont de Ngueli

Après 7 mois de lutte, les personnes handicapées obtiennent la décision les autorisant à circuler à nouveau sur le pont de Ngueli.



Ça y est. La fin du calvaire des personnes handicapées est annoncée. Le gouvernement de transition les a autorisées la traversée du pont de Ngueli. La décision a été prise lors d’une rencontre tenue ce 2 février après 10 mois d’interdiction. « L’accord de principe étant trouvé, les personnes vivant avec un handicap pourront désormais traverser tout en étant soumis aux règles douanières et sécuritaires applicables à tous, dans le respect de leur dignité conformément à la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Tchad », a annoncé Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme.



Cette levée de mesure s’explique par les manifestations et sollicitations diverses des personnes handicapées. « Vous vous souviendrez que cela fait un moment que cette couche fait des manifestations pour revendiquer la traversée autrefois suspendue pour des raisons sécuritaires. Il a été nécessaire pour nous de faire le plaidoyer auprès de la hiérarchie afin de trouver une solution », a précisé la ministre de la Femme, de la famille et de la protection de l’enfance, Amina Priscille Longoh.

Des instructions ont été données par le Premier ministre pour que la mesure interdisant la circulation des tricycles soit levée. En contrepartie, les personnes sont appelées à se soumettre aux « règles sécuritaires au niveau de la frontière notamment les fouilles ».

La nouvelle a été accueillie avec joie au siège des personnes handicapées au Tchad. « 7 mois de revendication, 7 mois de rampe et demain on va marcher. C’est une joie », se rejouit le porte-parole Ali Oussignbedé Justin.



Ali Oussignbedé Justin met en garde les personnes « mal intentionnées » qui s’infiltreront parmi les personnes handicapées pour salir leur image. « La route est ouverte, ceux-là sont là quelque part. Ils ont écouté et ils vont s’infiltrer pour aller ramasser des choses interdites amener à N’Djamena et demain le gouvernement va coller l’étiquette sur nous. Je dis haut et fort attention ».



C’est depuis 7 mois que les personnes handicapées revendiquent la levée de mesure portant interdiction de la circulation des tricycles sur le pont de Ngueli. Plusieurs actions ont été menées : déclaration, manifestations, opérations de rampe. En quatre mois, l’association des personnes handicapées a organisé 6 manifestations.