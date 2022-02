Les diplômés sans emploi tiennent leur forum

Prévu pour la fin de l’année 2021, le forum des diplômés tchadiens sans emploi se tient finalement du 05 au 06 février 2022, à la bourse du travail, à N’Djamena. Ce forum voit la présence des titulaires des divers diplômes universitaires et des grandes écoles du pays.

La colère, la solidarité, le désenchantement, la détermination mais surtout la persévérance sont les maîtres mots qui ont amené les diplômés sans emploi ou en instance d’intégration à la Fonction publique a tenir, ce 05 février 2022 ce premier forum qui les concerne exclusivement.

« Diplômés tchadiens face aux défis de l’employabilité », c’est le thème de ce forum qui réunit les diplômés sans emploi des divers coins du Tchad. Son organisation est un véritable « effort de guerre », car chacun a apporté sa contribution pour voir ce forum se tenir.

Certains assis à même le sol, d’autres sur les bancs et d’autres encore debout, sans ignorer le mécontentement qui peut se lire sur leurs visages, ces diplômés en chômage depuis 10, 15 voire 20 ans veulent visiblement transmettre un message fort aux autorités qu’ils qualifient de « sourdes et aveugles », face à leur situation.

Pour rendre le forum plus riche, trois sujets seront développés en conférences-débat par les chercheurs et enseignants-chercheurs du pays. Il ne sera pas seulement question d’en débattre mais aussi de proposer des solutions qui seront contenues dans un document ; ce qui permettra de toucher le gouvernement et ses partenaires.

En organisant ce forum, les diplômés sans emploi s’accordent à dire au gouvernement tchadien « qu’il ne suffit pas seulement d’avoir de l’argent et les armes pour se dire capable de gérer le pays, mais plutôt d’avoir une jeunesse pleine de connaissance et capable de la transmettre d’une manière constructive de génération en génération », vocifère le porte-parole du Collectif des lauréats des écoles professionnelles de l’éducation, en instance d’intégration à la fonction publique, Neuzilka Emmanuel.

Ce forum qui devrait durer deux jours, s’achèvera dans la soirée du 06 février, avec des recommandations.