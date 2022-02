Les catholiques de N’Djamena organisent une journée de prière et de jeûne pour les victimes d’Abéché et de Sandana

Les associations et mouvements d’adultes et des jeunes d’action catholique vont se recueillir en mémoire des victimes des événements d’Abéché dans le Ouaddaï et de Sandana dans le Moyen Chari. Deux localités marquées par des bains de sang respectivement lors de la répression d’une manifestation populaire par les forces de défense et de sécurité et par le massacre des paysans par des éleveurs armés.

Cette journée de prière et de jeûne aura lieu le samedi 26 février sur le site de la basilique. Une journée en mémoire de ces victimes mais aussi pour soutenir l’archevêque de N’Djamena, Mgr Edmond Djitangar “pour ses efforts pour la justice,la paix et la cohabitation dans notre pays“. En rappel, l’archevêque qui prenait part à la marche du 15 février consécutive à la tuerie de Sandana a été gazé.

Le comité d’organisation invite les fidèles catholiques et sympathisants à sortir massivement pour participer à cette journée afin “d’implorer le Seigneur notre Dieu pour toutes les victimes de ces malheureux événements et protéger son peuple contre l’oppression“.