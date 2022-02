Les avocats, huissiers et notaires annoncent une marche et trois jours d’arrêt de travail pour le respect des droits humains et la justice au Tchad

Par un communiqué conjoint, l’Ordre des avocats du Tchad, la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad et la Chambre nationale des notaires du Tchad annoncent l’organisation d’une marche pacifiques le lundi 21 février 2022 pour exiger “le respect des droits humains et la justice au Tchad”. Une marche qui ira de la Cour suprême au ministère de la Justice. Le communiqué précise que seuls les avocats, huissiers et notaires sont autorisés à participer à cette marche.

De même, l’assemblée des professions judiciaires libérales tenue le vendredi 18 février a décidé de l’arrêt des activités du 21 au 23 février sur l’ensemble du territoire national.