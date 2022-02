Les agents des ministères de la Santé et de la Femme intégrés en 2020 menacent d’entrer en grève

Par le biais d’un communiqué de presse, la plateforme des agents du ministère de la Santé publique et celui de la Femme intégrés en 2020 donne une semaine au gouvernement, à partir du 9 février, à verser « intégralement » leurs arriérés de salaire.

La plateforme dit avoir observé une longue période d’attente et des démarches vaines menées auprès des syndicats. Aussi, dénonce-t-elle le non-respect du pacte social signé le 4 octobre 2021 entre le gouvernement et les syndicats. « La plateforme dénonce le manque de volonté du gouvernement de payer les arriérés de salaire conformément aux dispositions du pacte social qui est de verser 50% en fin octobre et 50% en décembre 2021. L’heure n’est plus aux fausses promesses» , écrit Ndigyanouba Salomon, leur porte-parole.

La plateforme accorde une semaine au gouvernement pour verser intégralement ces arriérés, « jusqu’au dernier agent », à compter du 9 février. Passé ce délai, elle menace d’appeler ses membres à cesser « immédiatement » le travail sur l’ensemble du territoire .