Les agences de voyage “Bagaou fils” et SNCFTT déposent une plainte contre le maire de N’Djaména Ali Haroun

Après le déguerpissement de l’entreprise Bagaou Fils Sarl par la mairie centrale, l’entreprise annonce une plainte contre le maire de la Ville. Motif: destruction des biens privés et abus de fonction.

L’entreprise spécialisée en transport dénommée Bagaou Fils Sarl et l’agence SNCFTT sarl ont déposé une plainte contre le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun et le secrétaire général auprès de la commune de N’Djamena Issaka Hassan Jogoi. Le dépôt a été fait ce 7 février selon le communiqué de leur avocat, Me Benjamin Mamgodibaye.



Le motif évoqué contre les deux hommes est la destruction des biens privés et abus de fonction. Selon l’avocat des deux entreprises, « deux options s’ouvrent au Procureur de la République, soit décider de mettre l’action publique en mouvement soit de classer sans suite la procédure ». Le document indique que dans l’hypothèse d’un classement sans suite, les « clients peuvent citer directement les présumés auteurs devant le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena ou déposer plainte contre eux avec constitution des partie civile. En tout état de cause, les présumés auteurs seront appelés à s’expliquer un jour sur leurs forfaits ».

Cette plainte fait suite à l’opération de déguerpissement de l’agence de voyage Bagaou Fils Sarl, faite il y a quelques semaines par la mairie centrale.