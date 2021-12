Les acteurs de la société civile des deux Ennedi formés par le PASOC

Après une semaine de formation, organisée par le Projet d’appui à la Société Civile (PASOC), les acteurs de la société civile des provinces d’Ennedi Ouest et Est dressent une liste de recommandations.

C’est pour renforcer la capacité des acteurs de la société civile de ces deux provinces qui sont l’Ennedi Est et l’Ennedi Ouest, en audit organisationnel des organisations de la société civile, l’élaboration des stratégies de diversification et de mobilisation des ressources financières, l’élaboration et la mise en œuvre de processus de plaidoyer et bien d’autres modules que le PASOC a initié cette formation qui a duré huit jours, dans la ville d’Amdjarass.

Elle a permis d’outiller et de doter les acteurs de la société civile de ces deux provinces « des précieux savoirs qui feront d’eux des acteurs et collaborateurs privilégiés des autorités locales», selon le secrétaire général de la Mairie d’Amdjarass Izadine Daoud Abakar. Il a insisté sur leur contribution en ces termes : « le développement de notre pays, la concorde, le vivre-ensemble, la paix, la cohabitation pacifique de nos populations repose sur vos épaules », déclare-t-il.

Les bénéficiaires ont ensuite formulé quelques recommandations à l’endroit du gouvernement et du PASOC.

En premier lieu, ils recommandent d’appuyer les initiatives de développement des organisations de la société civile dans les deux provinces ; impliquer davantage les organisations de la société civile dans les instances de prise de décisions, provinciales, nationales et internationales et faire participer les organisations de la société civiles dans les rencontres nationales, sous-régionales et internationales.

En second, ils recommandent d’intensifier davantage ces genres de formation pour l’atteinte des objectifs fixés par le projet et faire des organisations de la société civile des acteurs incontournables.