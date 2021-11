L’école Belle vue de N’Djamena « prise en otage par des voleurs »

Ce 15 novembre, des cartons de livres et boites de craies, plus une somme de 254 mille FCFA ont été subtilisés dans le bureau de la directrice de l’école Belle vue, Oueye Angeline.

« C’est vers 8 heures que le fils de la sentinelle m’a saisi qu’il a remarqué que ma fenêtre est ouverte. J’étais venu vers 10 heures et quand j’ai fait mon entrée, j’ai constaté qu’il y a des choses qui sont parties », témoigne la directrice de l’école Belle vue, Oueye Angeline, à nos confrères de la radio Arc-en-ciel.

Des matériels et de l’argent ont été dérobés. « Ils ont ramassé 13 cartons de livres et d’autres livres disposés dans l’armoire. Et il y a 254 mille, une partie de l’argent des inscriptions qui était là, ils l’ont ramassée. Ils ont ramassé également quelques boites de craies. C’est la fenêtre qui était forcée », détaille-t-elle.

Cette école située à Moursal, dans le 6e arrondissement de N’Djamena, enregistre ce deuxième cambriolage en moins de deux mois. « L’école Belle vue est maintenant prise en otage par des voleurs. L’école Belle vue de maintenant dépasse même l’école Dembé d’antan. Le 3 octobre, on était victime d’un vol de deux panneaux solaires qui ont été remis par les Turcs pour installer le château d’eau », relate la directrice

Elle confie que des démarches sont en cours pour mettre la main sur ces brigands. « Le commissaire était venu faire le constat. L’enquête n’a pas abouti et puis voilà qu’on vient encore de casser la fenêtre. On ne sait pas s’ils vont revenir pour la suite. L’école Belle vue est très vaste et nous n’avons qu’une seule sentinelle qui n’est même pas sur place. Et c’est son fils unique qui est là. Lui seul, il ne peut pas vraiment assurer la sécurité de l’école », déplore la directrice Oueye Angeline, qui appelle à un appui conséquent des autorités.