L’école associée de Chagoua FDAR est cambriolée

L’école associée de Chagoua FDAR, dans le 7e arrondissement de N’Djaména, a été cambriolée dans la nuit du 23 janvier. Une trentaine de livres, une bouteille de gaz et des cahiers de préparation de cours qui se trouvaient au bureau du directeur du centre A ont été ramassés.

Selon la directrice du centre B de l’école, Neldjingar Yvette, interrogée par nos confrères de la radio Arc-en-ciel, hier, autour de 6h, il y a une de ses collègues qui était arrivée au travail. En essayant d’ouvrir la porte du bureau, elle s’est rendue compte que le cadenas a été forcé. « Néanmoins, elle a quand-même ouvert pour y faire son entrée. Dès qu’elle a ouvert, la porte de l’intérieur était également ouverte. Elle a constaté que le bureau a été saccagé. Il y avait des livres un peu partout. Elle a fait appel au directeur et aussitôt il était venu et on a constaté que les fenêtres étaient fermées. Donc ils ont forcé la porte pour venir ramasser des livres », décrit la directrice.

Sur les 71 cartons de livres qui sont rangés, il n’en reste que 33. « Il y a également une bouteille de gaz et également des paquets de cahiers de préparation de cours de 200 pages qui ont disparu. On a un gardien qui est là, alors on ne sait pas comment le vol s’est passé. Et lui-même il n’est pas au courant. C’est quand le directeur est arrivé, il lui a fait appel d’abord, il s’est rendu compte qu’il y a un vol ».

Dernièrement, l’école est déjà victime d’un cas de vol. « Voilà qu’un autre cas se reproduit. Ce n’est pas du tout normal. Et là, ce sont des livres destinés aux élèves. Ces gens n’ont pas de cœur », regrette Neldjingar Yvette.

La responsable du centre A demande au gouvernement de s’impliquer pour trouver de solution. « S’il peut faire des fouilles dans les marchés, s’il arrive à trouver des livres, ils n’ont qu’à récupérer. Il y a certains livres qui ont des cachets des établissements », propose-t-elle.