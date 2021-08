Le Tchad s’apprête à prendre part au sommet mondial sur les systèmes alimentaires à New York

Le Tchad prendra part au sommet mondial sur les systèmes alimentaires à New York en septembre prochain. En prélude à cette rencontre, un atelier de lancement des concertations a été organisé ce 19 août par le gouvernement.

La situation alimentaire nutritionnelle au Tchad est préoccupante. Selon les résultats des analyses faites par le gouvernement tchadien et le Programme alimentaire mondial (PAM) en décembre 2020, plus de 5 600 personnes sont en phase d’urgence. Ce chiffre serait multiplié par dix jusqu’à atteindre près de 55 000 personnes au cours de la période de soudure de juin à août 2021.

Sur invitation de la Secrétaire générale adjointe des Nations unies, le pays prendra part au sommet mondial des Nations unies sur les systèmes alimentaires. Une rencontre internationale qui se tiendra en septembre prochain à New-York aux Etats-Unis. Un sommet qui donnera l’opportunité à chaque pays de se doter d’une feuille de route qui déterminera la voie nationale vers des systèmes alimentaires durables pour les dix prochaines années.

Une vue des participants à l’atelier

En prélude à ce sommet, le Tchad se prépare à travers l’organisation des réunions, l’élaboration d’une note sur la concertation des systèmes alimentaires au Tchad, la mobilisation d’une assistance technique et autres activités.

Les objectifs de cette concertation sont entre autres :

-rassembler les idées et propositions de toutes les structures du sommet tout en identifiant les priorités et en s’orientant vers une vision commune ;

-donner l’occasion au gouvernement, aux entreprises, acteurs de la société et autres d’annoncer leur engagement pour soutenir la transformation des systèmes alimentaires, et progresser vers des solutions satisfaisantes par une collaboration multipartite ;

-offrir au chef de l’Etat, dirigeants publics et privés l’occasion de présenter et de promouvoir leur engagement en action, de donner le ton de leadership et de l’ambition audacieuse, d’inspirer l’engagement des nombreux autres acteurs avant le sommet.

Les résultats de cette concertation serviront selon le coordonnateur national des concertations, Mahamat Gueillé Hemchi ’’à élaborer la feuille de route nationale pour disposer de systèmes alimentaires sains, nutritifs, équilibrés, et résilient…’’