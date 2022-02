Le Tchad prépare le 3eme recensement général de la population

Les préparatifs du troisième recensement général de population et de l’habitat sont déjà annoncés. C’est l’UNFPA (Fonds des Nations-Unies pour la population) qui est choisi comme chef de file de cette opération.

Pour le troisième recensement général de sa population et de l’habitat, le gouvernement tchadien a choisi, avec l’accord de ses partenaires, le Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA) comme chef de file dans l’accompagnement du recensement général de la population et de l’habitat couplé avec celui de l’agriculture. L’annonce a été faite, le mardi, 15 février 2022, par le ministre tchadien de l’Economie, du plan et de la coopération internationale, docteur Issa Doubragne, lors de la réunion avec la mission de la supervision et du plaidoyer de haut niveau sur l’autonomisation de la femme et dividende démographique.

Le deuxième recensement général de la population et de l’habitat fait sur le territoire tchadien remonte à 13 ans.

« Nous ne pouvons plus moderniser notre économie, ni la diversifier, ni avoir des indicateur fiables, fonctionnels dans le secteur d’agriculture, d’élevage si nous ne mettons pas à jour notre recensement général », indique le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération internationale.

L’annonce est donc faite mais on ne sait pas encore quand le recensement sera effectivement lancé. En tout cas « personne ne sera à l’aise de voir que le Tchad n’a pas fait un recensement général de sa population depuis quinze ans », croit Issa Doubragne.