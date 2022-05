Le Tchad perd plus d’un milliard par an à cause des accidents de circulation

Plus de 3 000 morts et un milliard de FCFA de pertes, c’est le dégât que les accidents de circulation routière font par an au Tchad. Une situation que la ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Wedeye explique par les « erreurs humaines » mais aussi par l’état des routes.

Il se passe rarement un seul jour sans que l’on ne parle d’un accident de circulation au Tchad. Selon le ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Wedeye, « au Tchad, les accidents de circulation routière engendrent plus de 3000 morts en moyenne par an ». Ce qui occasionne des pertes annuelles qui s’élèvent à plusieurs milliards de nos francs.

En cause de ces accidents qui endeuillent les familles, Fatimé Goukouni Wedeye énumère la vitesse, l’alcool, la consommation des stupéfiants, la somnolence, la dégradation des routes, l’usage de téléphone et bien d’autres. Mais précise-t-elle, « la grande majorité de ces accidents est liée à des erreurs humaines et au non-respect de la règlementation en vigueur ».

A l’occasion de la semaine mondiale de la sécurité routière qui se commémore du 17 au 26 mai 2022, le ministère des Transports et de la Sécurité routière, à travers l’Office national de la sécurité routière, organise une série d’activités dans le pays pour sensibiliser sur les accidents de circulation.

A savoir, le pire des accidents de circulation que le pays a connu en 2022 est celui d’Oum-Hadjer, survenu dans la nuit du 27 au 28 février 2022, qui a fait plus de 30 morts.