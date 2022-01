BREVE – Dans une note de service à l’attention des chefs des circonscriptions et bureaux des douanes ainsi qu’aux importateurs et exportateurs, le Directeur général des douanes, Ali Timan Déby les informe que l’exportation des céréales, des oléagineux à savoir l’arachide, les graines de coton et les tourteaux est « strictement interdite sur l’ensemble du territoire national à l’exception du sésame ».