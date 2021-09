Le projet SWEDD lance la 2ème édition de la campagne ”StrongTogether”

Le projet pour l’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) a lancé ce mercredi 8 septembre 2021 l’édition 2021 de la campagne ‘’StrongTogether’’.

La deuxième édition de la campagne ‘’StrongTogether’’ est placée sous le thème ‘’ l’éducation des filles et le leadership féminin’’. A travers cette campagne, le projet SWEDD cherche à susciter un changement de croyances, de pratiques et de comportements favorables des différents intervenants vis-à-vis de l’éduction et le leadership féminin.

L’atteinte de cet objectif selon le projet SWEDD passe par le maintien des filles à l’école, l’accès à la formation et à l’emploi, la lutte contre la violence basée sur le genre et les pratiques néfastes…

Selon le secrétaire d’Etat à l’Economie, Dr Abderahim Younous présidant la cérémonie d’ouverture, la campagne touchera 2,2 millions d’adolescentes âgées de 10 à 19 ans à travers les 4 provinces concernées (Hadjer Lamis, Kanem, Lac et Salamat).

Les cibles sont les adolescentes, les jeunes filles, et les femmes. Mais aussi les parents, époux, les autorités administratives…