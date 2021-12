Le ministre de la Justice instruit les procureurs et présidents des tribunaux de poursuivre les ”délinquants sexuels” avec toute la vigueur de la loi

A travers une note circulaire adressée ce 21 décembre aux procureurs et présidents des tribunaux, le ministre de la Justice dit avoir constaté que les ” délinquants sexuels” et ceux ayant posé des coups et violences basées sur le genre ne sont pas poursuivis avec toute la ” vigueur” de la loi.

Le ministre Mahamat Ahmad Alhabo demande à ces magistrats de mettre ”fins” à ce ”laxisme”.

Aussi, sont-ils instruits de s’opposer à toutes les libérations non motivées ” sans que l’instruction ne soit achevée”.

