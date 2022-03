Le ministère des Infrastructures rappelle à l’ordre les propriétaires d’engins à carrosseries modifiées

Dans un communiqué de presse, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement rappelle aux propriétaires des véhicules de transport des marchandises et tout autre engin de transport dont les dimensions et les poids dépassent les limites autorisées à se conformer à la règlementation.

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo, cite la loi n°03/PR/2006 portant protection du patrimoine routier national et l’arrêté n°014/MITD/DGM/DGTS/2019 fixant les modalités d’application des dimensions et charges autorisées comme suit :

-longueur : 18 mètres ;

-largeur : 2,5 mètres ;

-hauteur : 4mètres

-poids total roulant : 50 tonnes.

Toutefois, indique le ministre, pour les convois exceptionnels, il est exigé une autorisation délivrée par le ministère des Transports. « Nous attirons particulièrement l’attention par rapport aux modifications artisanales des carrosseries des véhicules qui encombrent la circulation », interpelle-t-il.

Patalet Géo dit compter sur l’esprit de professionnalisme des transporteurs . Car, ajoute-t-il, la surcharge est la cause principale des dégradations précoces du réseau routier. « En cas de violations, les sanctions prévues par la règlementation seront appliquées », prévient-il.

Insolite, le communiqué publié porte la date du 3 mars alors que nous sommes le 2 mars.