Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale rappelle l’importance de l’allaitement maternel

C’est à travers une conférence-débat organisée par le ministère ce vendredi 31 décembre 2021 à la maison nationale de la femme. Cette conférence entre dans le cadre de la célébration de la semaine de l’allaitement qui a débuté depuis le 26 décembre.

Cette conférence est placée sous le thème : ” Protéger l’allaitement : une responsabilité partagée”.

Le lait maternel est un aliment nutritif pour les nourrissons. Un nourrisson est un être qui s’accroît et grandit rapidement grâce au lait maternel. Selon les panélistes, le lait maternel protège le bébé contre les maladies.

Dr Abdelsalam interpelle les femmes à plus de responsabilité en période embryonnaire jusqu’à ce que l’enfant ait 24 mois. Il explique en ces termes: ” L’allaitement maternel est le meilleur moyen de fournir une alimentation idéale au nourrisson. L’allaitement maternel constitue un point critique qu’il faut surveiller de près et qu’il faut assurer avec beaucoup de responsabilité parce qu’en ce moment le lait maternel est l’aliment le plus approprié pour le nourrisson“.

L’objectif de la célébration de cette année est de connaître l’importance du lait maternel dans la vie des bébés et que chacun prenne ses responsabilités pour un allaitement maternel exclusif et sein. Pour les hommes de la matière, un bon allaitement maternel réduit beaucoup de risques de contamination de maladies. Il faudrait donc faire un allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois.

L’allaitement maternel a plusieurs avantages tels que: la réduction des risques d’infections et de risques liés aux morts subites des nourrissons ; réduction de risques d’infection urinaire et de cancer de seins. Par contre elle favorise la perte de poids chez la femme ; retarde le retour des menstruations ; favorise également des liens entre la mère et son enfant et solidifie également les seins. Economiquement, l’allaitement maternel fait réduire les dépenses au ménage et aussi à l’Etat de faire moins de dépenses pour acheter des produits.

Il est de ce fait nécessaire qu’une mère soumette exclusivement son bébé à l’allaitement maternel pour que ce dernier développe une intelligence naturelle et aussi permettre de faire des économies.