Le ministère de la Femme et le PNUD signent la convention de financement du Programme d’autonomisation économique et sociale des femmes

Le ministère de la Femme et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont signé le 11 mars, la convention de financement du Programme d’autonomisation économique et sociale des femmes.

Ce programme vise à renforcer la résilience et l’autonomisation économique et sociale des femmes et jeunes filles. Pour le représentant-résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Kamil Kamaluddeen, la transition actuelle au Tchad est une opportunité d’intensifier les initiatives pour que les femmes tchadiennes qui sont majoritaires occupent la place qui est la leur. « Cette initiative catalytique qui renforce l’autonomisation socio-économique des femmes de manière holistique, est tombée à point nommé. Il contribuera à inspirer une plus grande confiance et à encourager les femmes et les filles à remplir pleinement leur rôle », souligne-t-il.

La ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh, rappelle que ce Programme est né de sa tournée dans les 23 provinces du pays. Tournée qui lui a permis de recenser les besoins des femmes. « Il est donc plus que nécessaire de mettre en place un projet qui puisse répondre à leurs attentes ».

Elle invite d’autres partenaires à se joindre à ce projet car, ajoute-t-elle, investir pour les femmes, c’est investir pour l’avenir. « Et ce n’est pas gratuit car c’est tout le monde qui en profite », lance-t-elle.

Le Programme d’autonomisation économique et sociale des femmes est estimé à 11 milliards 191 millions.