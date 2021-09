Le ministère de la Femme assiste des personnes handicapées

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, a remis ce matin, au centre social n°7 de N’Djaména, des kits alimentaires à des personnes handicapées.

Ces kits alimentaires sont composés de sacs de riz, du sucre et des bidons d’huile. Pour le directeur général de l’action sociale et de la famille du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Cherif Allatchi Galma, la remise de ces kits n’est qu’une étape de cette assistance aux personnes vivant avec un handicap. « Ce temps de partage avec les personnes vivant avec un handicap n’est pas la première fois et ne sera pas la dernière. Sachez aussi qu’on a changé de stratégie. Je lance un appel à l’endroit des personnes handicapées. Il est temps que vous vous organisez par association et montez de projets et vous avez une direction spécialement dédiée à vous », interpelle-t-il.

Ali Justin, porte-parole des bénéficiaires de ces kits, encourage le ministère de la Femme à continuer sur cette lancée. « Ce n’est pas la quantité mais la qualité du geste qui nous intéresse. Comme le directeur vient de le dire, l’aide va se perpétuer. C’est la parole d’un homme (…) les personnes handicapées sont nombreuses et veulent se prendre en charge. Le ministère a fait un pas et c’est un plus. Nous prenons bonne note des promesses faites par les autorités », apprécie-t-il.