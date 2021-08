Le maraboutage : un nouveau système d’escroquerie

Pratiqué entretemps par des vieilles personnes, le maraboutage est devenu de nos jours un moyen d’enrichissement pour les jeunes.

Ils se promènent partout dans les quartiers et dans les bureaux dans le seul but d’arnaquer.

Certaines personnes à la recherche d’emploi ou dans le but de garder leurs postes se laissent vite séduire par les propos de ces derniers. Certaines autorités et/ou personnalités fréquentent au moins un marabout. Exemple illustratif, deux ministres se sont battus en 2018 pour un marabout dans un hôtel de la capitale.

Chrétiens ou musulmans, tous s’adonnent à cette pratique déconseillée aux croyants. Ils tiennent tous le même langage : “Aide-toi, le ciel t’aidera”.

“On m’a soutiré 122 millions”, dit un grand homme politique de ce pays à son ami. Est-ce une naïveté ou une complicité ? Personne ne sait. Mais à vrai dire, certaines personnes ne sont ni à leur première ni à leur dernière aventure. « Un monsieur est venu me voir un jour pour me proposer un anti-fer, comme je suis militaire, j’ai accepté. Mais tellement que le prix est élevé, j’ai voulu vérifier la capacité de son anti-fer. Il m’a taxé 50 millions. Je lui ai demandé d’essayer sur lui-même. Alors il m’a proposé d’essayer sur un pigeon ou un mouton. Après ma proposition, il est allé pour toujours », nous explique un militaire qui requiert l’anonymat. Et pour persuader davantage leurs victimes, il ne fixe jamais un prix en dessous de million pour ainsi donner de la valeur à leurs produits.



Leurs méthodes



Ces soi-disant marabouts emploient des méthodes très intelligentes pour tromper leurs victimes.



Dans un premier temps, ils se renseignent au maximum sur leurs victimes et les problèmes qu’elles ont pour les mettre en confiance très rapidement. Dans un deuxième temps, ils se rapprochent de leurs cibles et leur exposent ce qu’elles vivent. Pour proposer à la fin d’y remédier. Dans un troisième temps, ils vont commencer à vous ronger à petit feu. Quand ils sauront que vous êtes sur le point de découvrir leurs manèges, ils vont s’éclipser et faire intervenir leurs complices avec le même stratagème. Puisque le premier s’est familiarisé avec votre entourage, ils vont se relayer pour vous escroquer.