Le maire de N’Djamena tire les oreilles des transporteurs sur le stationnement des bus sur les voies publiques

La mairie de N’Djamena réitère l’interdiction de stationner les bus de voyage aux abords de la voie publique.

Il est interdit de garer un bus aux abords des voies publiques, rappelle, dans un communiqué, le maire de N’Djamena, Ali Haroun. Cette interdiction touche également des opérations d’embarquement des clients en cours de route pour les voyages. “Les opérations d’embarquement et de débarquement des passagers doivent se faire dans l’enceinte de leurs agences, ou au Centre d’Échange Routier de NDJARI ou dans les gares routières de Toukra et de Lamadji”.



Des véhicules surpris en infraction, seront conduit à la fourrière et amendés conformément aux textes en vigueur. Le maire appelle au bon sens de responsabilité des acteurs du secteur des transports inter urbains et au respect des termes du présent communiqué.

Ce rappel intervient sans doute après les accidents qui ont ému le pays ces derniers jours. En effet, la décision d’interdiction a été prise en juin 2021 mais elle n’a aucun effet sur le terrain.