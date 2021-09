Le gouverneur de la province du Batha au contact de la population

Pour constater les difficultés rencontrées par les différents services déconcentrés de l’État et prendre contact avec les administrés, le gouverneur du Batha, Djimta Ben Dergon est en tournée dans sa province.

Ce lundi 13 septembre, le gouverneur Djimta Ben Dergon a tenu un grand meeting à Assinet. Le préfet du département d’Assinet Djidi Chidi Inebi a relevé que la population d’Assinet est à vocation agro-pastorale mais que les conflits fonciers sont récurrents. Des conflits créés et entretenus, selon lui, par les responsables politiques, les hommes d’affaires et les cadres de ce département qui tirent les ficelles depuis N’Djamena.

Dans son message, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon a demandé à la population laborieuse d’Assinet de cultiver la paix, l’unité nationale et le vivre ensemble pour le développement socioéconomique du département. Le respect de l’autorité de l’Etat, le recouvrement des recettes, la protection de l’environnement, la santé du couple mère-enfant et l’envoi des filles à l’école n’ont pas été perdus de vue par le gouverneur au cours de ce meeting.

Après le meeting, le gouverneur a rencontré les autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles. Des orientations et conseils axés sur la politique du gouvernement de la transition et la bonne marche de l’administration locale ont été donnés aux autorités du département d’Assinet par le gouverneur.

La prochaine étape de la visite sera Oum-Hadjer dans le département du Batha-Est.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati