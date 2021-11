Le Collectif tchadien contre la vie chère de Versinis donne une semaine au gouvernement pour régler les ”coupures abusives” d’électricité

Le Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), demande aux autorités de parer d’urgence aux coupures intempestives d’électricité.

« Qui dit développement, dit énergie ». Malheureusement, constate le Collectif tchadien contre la vie chère ( CTVC), lors d’un point de presse fait ce jour, N’Djaména et la quasi-totalité des provinces du pays sont soumises à des coupures « abusives » d’électricité avec leurs corollaires sur le déroulement des activités administratives et commerciales.

Le président du CTVC, Dingamnael Nely Versinis, trouve inconcevable que l’État verse « 60 milliards par an » à la Société nationale d’électricité (SNE), sans que celle-ci ne puisse être capable de satisfaire les consommateurs.

A sa descente le 5 novembre, à la centrale de Farcha, le vice-président du Conseil militaire de transition (CMT), Djimadoum Tiraïna, a reçu des explications à ce sujet. « Si nous évaluons pour tous les moteurs en fonctionnement continu, seulement pour la centrale de Farcha 2, on est autour de 9 à 10 citernes de 36 mille litres par jour. Et ce que nous recevons, c’est 8 citernes », détaille le directeur de production, Bedaibé Appolinaire. Ce qui a conduit à l’arrêt de trois machines sur 10. « Le constat est amer et honteux pour un pays exportateur du pétrole depuis 2003 », rétorque le CTVC.

Il a été aussi relevé un faible recouvrement des recettes. L’État, plus grand consommateur de cette énergie ( 60%), est un « mauvais payeur ».

« La solution est qu’il faut se lancer dans l’énergie renouvelable qui est le soleil ou l’énergie éolienne », a estimé le vice-président de la transition. Mais pour le CTCV, « l’heure n’est plus aux discours mensongers ». Le Collectif accorde une semaine au gouvernement afin de régler cette situation « critique ». Sinon, il menace d’entreprendre des revendications actives de boycott, sans préciser lesquelles.