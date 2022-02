Le collectif des avocats du prévenu Ahmat Larry dénonce une justice à “multiples vitesses”

Le collectif des avocats d’Ahmat Larry a animé un point de presse ce vendredi 18 février pour dénoncer la justice à “multiples vitesses” du procureur.

D’après Me Moueromba Djatto Aimé et Me Koudé Mbaïnaïssem, à l’audience des flagrants délits du 17 février, la partie civile (le Maire de la ville de N’Djamena, le sieur Ali Haroun) et le procureur ont brillé par leur absence. “Le dossier a été instruit par la juridiction saisie en présence des avocats des parties et à la fin de l’instruction, une demande de mise en liberté provisoire”, font-ils le récit.

Le collectif des avocats du prévenu a soutenu la demande, le conseil de la partie civile a fait ses observations et le procureur de la République ne s’est pas opposé à la demande de mise en liberté, rapporte le conseil de Larry. Le tribunal vidant sa saisine sur siège, a ordonné la mise en liberté provisoire d’Ahmat Larry et renvoyé la cause au 03/03/2022 pour réquisitions du ministère public et plaidoiries.

Selon Me Moueromba Djatto Aimé, les diligences tendant à sa mise en liberté provisoire ont été entamées et à la surprise générale, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance qui n’a même pas assisté à l’audience, soutient avoir fait une déclaration d’appel et par conséquent, il s’oppose à la mise en liberté provisoire de leur client.

Ils précisent que selon le principe général du droit, l’unicité du parquet est le fait qu’un représentant du ministère public agit, son acte engage tous les parquetiers et ne peut être remis en cause par ses collègues du même parquet. “Malheureusement, dans le cas de l’espèce, le procureur qui n’a pas assuré le banc du ministère public s’est opposé à la mise en liberté provisoire du prévenu en méconnaissance du contour du déroulement de l’audience. C’est le sens de la justice à multiples vitesses, une justice manipulée, une justice téléguidée, je dirai une justice à l’ordre et c’est très malheureux pour l’image de notre Etat de droit”, critiquent-ils.

Pour rappel, l’activiste Ahmat Larry est poursuivi par le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, pour diffamation, injure et outrage.