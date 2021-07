Le Cercle des jeunes patriotes pour l’avenir appuie la campagne agricole à Massenya

Le Cercle des jeunes patriotes pour l’avenir a organisé dimanche dernier à Massenya, dans la province du Chari Baguirmi, une cérémonie pour appuyer les activités agricoles et les programmes des jeunes et des femmes de la localité.

L’équipe du Cercle des jeunes patriotes pour l’avenir a effectué un déplacement à Massenya pour apporter son soutien aux personnes vulnérables de la localité.

C’est lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités de la province du Chari-Baguirmi notamment le préfet du Baguirmi, le sultan et le maire de la ville. Le Cercle des jeunes a fait un don composé de matériels divers. Il s’agit des moustiquaires, des charrues et des houes afin d’appuyer la campagne agricole et lutter contre le paludisme.

« Les enfants, les femmes enceintes voire les personnes vulnérables sont souvent les plus exposés aux risques mortels causés par le palu. C’est pourquoi notre association aimerait faire quelques dons des moustiquaires afin de lutter contre le palu », souligne le président du Cercle, Noussouradine Abakar Kessou.

Pour le président du cercle, l’accès à l’alimentation en quantité et qualité suffisantes est un droit humain fondamental. « Nous ne pouvons sans aucun doute éliminer l’extrême pauvreté, la faim et la malnutrition que par la transformation agricole à grande échelle. Le Tchad doit mettre un accent majeur sur le développement de l’agriculture qui est une importante source de revenus », conclut-il.