L’association Mariam against malaria remet des moustiquaires à une unité de l’Hôpital de la mère et de l’enfant

L’association Mariam against malaria, a remis le jeudi, 5 août, des moustiquaires imprégnées d’insecticide aux patients de l’unité nutritionnelle thérapeutique de l’Hôpital de la mère et de l’enfant.

« Nous avons remis ces moustiquaires pour contribuer à réduire le taux du paludisme. Nous estimons que ces personnes traversent une période difficile et ces moustiquaires les mettront un tant soit peu à l’abri des piqures de moustiques », espère Mariam Idriss Adoum, présidente de l’association Mariam against malaria.

Les membres de l’association Mariam against malaria

Elle en appelle à la vigilance des populations en cette période pendant laquelle de nombreux cas du paludisme sont enregistrés.

Pour sa part, le superviseur de l’unité nutritionnelle thérapeutique de l’Hôpital de la mère et de l’enfant, Dereng Nathan, se réjouit de ce geste de l’association Mariam against malaria. « Cette distribution est arrivée à point nommé parce que nous faisons déjà face à un pic du paludisme pendant cette saison des pluies. Cela permettra aux mères de se protéger et protéger leurs enfants contre cette maladie. Ils seront utiles même au retour des patients chez eux », apprécie-t-il.